Поступило предложение отменить летнее трансферное окно из-за коронавируса

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта заявил, что футбольному сообществу нужно подумать над отменой летнего трансферного окна в этом году из-за коронавируса.

По его словам, все клубы должны остаться в тех же составах до января, когда окно вновь будет открыто.

«Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса, разобрались бы с сутью своих инвестиций. Но сначала нужно понять, когда возобновление сезона будет возможно и безопасно», – приводит слова Берта Tuttosport.