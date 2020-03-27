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Футбол

Поступило предложение отменить летнее трансферное окно из-за коронавируса

Сергей СумскойНет комментариев
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Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта заявил, что футбольному сообществу нужно подумать над отменой летнего трансферного окна в этом году из-за коронавируса.

По его словам, все клубы должны остаться в тех же составах до января, когда окно вновь будет открыто.

«Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса, разобрались бы с сутью своих инвестиций. Но сначала нужно понять, когда возобновление сезона будет возможно и безопасно», – приводит слова Берта Tuttosport.

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Тэги: коронавирус
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