Романюк: Зинченко – яркий пример для украинских футболистов

Защитник львовского “Движения” Юрий Романюк похвалил защитника “Ман Сити” Александра Зинченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Для того, чтобы играть за границей в хорошем чемпионате, нужно постоянно работать над собой. Зинченко – яркий пример для украинских футболистов, чемпион Англии.

Из украинского чемпионата трудно попасть в топ-5. Пожалуй, если ты нападающий, имеет 30 голов за сезон забить, чтобы тебя заметили, а если защитник – отдать 15 ассистов и 5 забить “, – сказал Романюк.

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Добавим, в текущем сезоне Зинченко сыграл 12 матчей за “горожан” в АПЛ.