Шевченко попал в рейтинг самых неудачных дорогостоящих трансферов в истории АПЛ

Испанское издание As создало рейтинг самых неудачных дорогостоящих трансферов в истории чемпионата Англии, в который экс-игрок лондонского «Челси» Андрей Шевченко.

Шевченко переехал в Лондон из Милана в 2006 году за 44 млн евро.

Нынешний главный тренер сборной Украины в футболке «Синих» сумел забить всего 9 голов и сделал 8 ассистов в 48 матчах АПЛ.

В рейтинг неудачных переходов также попали такие игрока, как Адриан Муту («Челси»), Хуан Себастьян Верон («МЮ»), Марио Балотелли («Ливерпуль»), Анхель Ди Мария («МЮ»), Фернандо Торрес («Челси»), Робиньо («Ман Сити»), Энди Кэрролл («Ливерпуль»), Робби Кин («Ливерпуль») и Роберто Сольдадо («Тоттенхэм»).