Степаненко: Мой любимый игрок “Динамо” ушел из команды

Хавбек донецкого “Шахтера” Тарас Степаненко говорит, что его любимый игрок “Динамо” перешел в турецкий клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мой любимый игрок “Динамо” ушел в Турцию. К сожалению, его сейчас нет в команде”, – сказал Степаненко во время эфира в інстаграмі.

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Добавим, зимой украинский полузащитник Денис Гармаш на правах аренды перешел в “Різеспор”, за этот же клуб выступает Николай Морозюк. Люксембургский хавбек киевлян Жерсон Родригеш перешел в аренду в турецкий “Анкарагюджю”.