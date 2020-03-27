Степаненко назвал пятерку лучших украинских тренеров

Полузащитник сборной Украины по футболу и донецкого “Шахтера” Тарас Степаненко назвал лучших по его мнению тренеров отечественного футбола.

«Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

По разговорам, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится», – сказал Степаненко в прямом эфире на странице «Шахтера» в инстаграме.

Напомним, сейчас Тарас Степаненко восстанавливается после операции, которую ему сделали в начале марта. С Романом Григорчуком он работал, когда выступал за запорожский “Металлург”, с Андреем Шевченко в составе сборной Украины.