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Футбол

Степаненко назвал пятерку лучших украинских тренеров

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины по футболу и донецкого “Шахтера” Тарас Степаненко назвал лучших по его мнению тренеров отечественного футбола.

«Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

По разговорам, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится», – сказал Степаненко в прямом эфире на странице «Шахтера» в инстаграме.

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Напомним, сейчас Тарас Степаненко восстанавливается после операции, которую ему сделали в начале марта. С Романом Григорчуком он работал, когда выступал за запорожский “Металлург”, с Андреем Шевченко в составе сборной Украины.

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