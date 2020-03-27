Тассотти рассказал, где сейчас Шевченко

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти сообщил, что украинец сейчас находится в Англии со своей семьей.

По его словам, Шева даже не может сходить на гольф.

«Шевченко дома в Лондоне, даже гольф для него недоступен сейчас. Он говорил мне, что старается приучить детей к поддержанию формы. Но они сразу же прекратили это, поскольку дети не хотели делать то, что он предлагал», – приводит слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

Также он добавил, что сейчас жизнь каждого – самое главное.