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Футбол

Тассотти рассказал, где сейчас Шевченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти сообщил, что украинец сейчас находится в Англии со своей семьей.

По его словам, Шева даже не может сходить на гольф.

«Шевченко дома в Лондоне, даже гольф для него недоступен сейчас. Он говорил мне, что старается приучить детей к поддержанию формы. Но они сразу же прекратили это, поскольку дети не хотели делать то, что он предлагал», – приводит слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

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Также он добавил, что сейчас жизнь каждого – самое главное.

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Тэги: Андрей Шевченко
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