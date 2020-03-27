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Футбол

Украинский легионер в Швеции удивлен отсутствием паники в стране в связи с коронавирусом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирослав Мазур

Бывший защитник полтавской “Ворсклы” Мирослав Мазур, который зимой подписал контракт с шведским клубом “Умео”, рассказал, как относятся в Швеции к пандемиии коронавируса.

Выхожу на улицу, хожу в супермаркеты и вижу, что здесь нет такого, чтобы большинство людей ходили в масках. Пока карантин – стараюсь больше ездить на велосипеде. Объехал вокруг весь город, хотел посмотреть, новое для себя увидеть. И вот удивило: на улице очень много людей, город живет, как будто ничего не случилось. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Люди какие-то спокойные. Может это из-за менталитета, но точного ответа на этот вопрос дать не могу”, – сказал футболист в интервью программе “Залишайся з футболом”.

Отметим, в отличии от ведущих стран Европы количество заболеваний коронавирусом в Швеции не превышает трех тысяч, в то время как в мире количество заболевших уже превысило пол миллиона.

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