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Футбол

В Черноморце появилась задолженность по заработной плате

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Одесский “Черноморец”, который после первой половины сезона идет в средине турнирной таблицы Первой лиги, испытывает финансовые проблемы.

По информации FootBoom, клуб имеет задолженность перед игроками по заработной плате. В последний раз футболисты клуба получали зарплату за январь. Информацию о проблемах с финансами косвенно подтвердил главный тренер команды Остап Маркевич.

Напомним, под конец осени состав “Черноморца” покинуло около двадцати исполнителей, почти столько же игроков пополнило состав “моряков” этой зимой.

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Тэги: Первая лигаЧерноморец
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