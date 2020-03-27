В Черноморце появилась задолженность по заработной плате

Одесский “Черноморец”, который после первой половины сезона идет в средине турнирной таблицы Первой лиги, испытывает финансовые проблемы.

По информации FootBoom, клуб имеет задолженность перед игроками по заработной плате. В последний раз футболисты клуба получали зарплату за январь. Информацию о проблемах с финансами косвенно подтвердил главный тренер команды Остап Маркевич.

Напомним, под конец осени состав “Черноморца” покинуло около двадцати исполнителей, почти столько же игроков пополнило состав “моряков” этой зимой.