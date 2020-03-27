Выборы президента УПЛ состоятся 27 апреля

Режим чрезвычайно ситуации в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, внес свои коррективы в выборах нового президента украинской Премьер лиги.

Вместо ранее запланированной даты 7 апреля, новый руководитель УПЛ будет избран 27 апреля. Выборы нового президента состоятся в Доме футбола. Начало запланировано на 12:00.

Напомним, полномочия действующего президента УПЛ Томаса Гримма истекают в следующем месяца, на роль его сменщика претендует пока лишь один кандидат Александр Шевченко, который возглавляет Федерацию футбола Львовской области.