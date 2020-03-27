Зальцбург в свое время был близок к подписанию таланта Волыни

Австрийский “Зальцбург”, который в последние годы отметился отличной селекцией и перепродажей своих игроков в ТОП-клубы Европы, не так давно был близок к подписанию воспитанника луцкой “Волыни” Юрия Романюка.

По словам игрока, несколько лет назад он отклонил предложение австрийского гранда, так как не был готов ехать играть заграницу.

Помню, как только 20 матчей в УПЛ сыграл за «Волынь», мне звонили из Зальцбурга и предлагали туда перейти, но я тогда еще был слишком молод и не рассматривал такое предложение поехать за границу так далеко от родного дома. Это сейчас «Ред Булл» – сильная команда, тогда о них никто не слышал

Напомним, после “Волыни” Юрий Романюк успел поиграть за “Черноморец”, СК “Днепр-1”, этой зимой он перешел в “Рух”.