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Футбол

Зальцбург в свое время был близок к подписанию таланта Волыни

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Романюк

Австрийский “Зальцбург”, который в последние годы отметился отличной селекцией и перепродажей своих игроков в ТОП-клубы Европы, не так давно был близок к подписанию воспитанника луцкой “Волыни” Юрия Романюка.

По словам игрока, несколько лет назад он отклонил предложение австрийского гранда, так как не был готов ехать играть заграницу.

Помню, как только 20 матчей в УПЛ сыграл за «Волынь», мне звонили из Зальцбурга и предлагали туда перейти, но я тогда еще был слишком молод и не рассматривал такое предложение поехать за границу так далеко от родного дома. Это сейчас «Ред Булл» – сильная команда, тогда о них никто не слышал

Напомним, после “Волыни” Юрий Романюк успел поиграть за “Черноморец”, СК “Днепр-1”, этой зимой он перешел в “Рух”.

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Тэги: ЗальцбургРухЮрий Романюк
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