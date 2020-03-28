Ассистент Шевченко назвал имена потенциальных новичков сборной Украины

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал о потенциальных новичков для национальной команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У нас на пороге в национальную сборную много молодых игроков: Попов, Бондаренко, Супряга. Мы общаемся с Русланом Ротанем (тренер молодежной сборной – прим.).

Шевченко постоянно мониторит ситуацию в U-21. Надеюсь, несколько молодых игроков усилят основную команду “, – сказал Мальдера.

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