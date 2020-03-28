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Футбол

Легионер “Карпат” поражен спокойствием украинцев

Евгений НикитюкНет комментариев
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Африканский форвард “Карпат” Матар Діайє рассказал, как ему живется во Львове. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Львов – красивый город, я очень его люблю. Как только появляется возможность, с удовольствием гуляю по его улочкам. Я заметил, что в Украине люди очень спокойные. Здесь довольно холодно, но я уже привык к этому. А

еще мне нравится украинская кухня. Если учесть то, что я обожаю супы, то ваш борщ – мое любимое блюдо. Также хотел бы отметить львовских болельщиков. Очень импонирует их стиль поддержки, и мне бы хотелось, чтобы они продолжали помогать команде. Вместе мы достигнем всего, чего хотим” – сказал Діайє.

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Напомним, аренда Матара в “Карпатах” рассчитана до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат “Олимпику”

Источник: sportanalytic.com
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