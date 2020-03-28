Милевский: Принимаем таблетки и ждем, когда это все кончится

Украинский нападающий “Динамо – Брест” Артем Милевский считает странным тот факт, что несмотря на пандемию коронавирус чемпионат Беларуси до сих пор продолжается. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Принимаем какие-то таблетки, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится. У нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой.

Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, что не смотрим ни на что и продолжаем свое дело”, – сказал Милевский в комментарии для ютуб-канала “Трендець”.

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