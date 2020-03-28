Президент УПЛ: Мои идеи не работают в Украине

Президент УПЛ Томас Гримм, который вскоре покинет свою должность подвел итоги собственной работы в Украине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я надеюсь, что смог хотя бы показать им, что без согласия по ключевым вопросам, таким как маркетинг телевизионных прав, и без определенной сплоченности, никакого прогресса не будет. Вы должны понимать, что это не один клуб, а объединение – лига. Я хотел продемонстрировать, что на первом месте должно быть централизованную продажу телевизионных прав. Каждый клуб в интересах лиги должен подчинять свои интересы общим. Можно сказать, что понимание этого в Украине еще не наступило

Надеюсь, что это понимание придет рано или поздно. Это я понял за два года. Когда я несколько раз спрашивал своих помощников, почему мои идеи не работают, то они отвечали мне: “Добро пожаловать в Украину”. Страна имеет огромный потенциал в области футбола, но его нужно научиться реализовывать”, – сказал Гримм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когорта избранных. Почему УЕФА внесла УПЛ в ограниченный список

Напомним, выборы нового президента УПЛ состоятся 27 апреля.