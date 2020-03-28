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Футбол

Рафаилов: Уйти из “Зари” – это моя инициатива

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов высказался о своей отставке из луганского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Заявление я написал сам, уйти из клуба – это моя инициатива. Контракта с “Зарей” у меня никогда не было.

А что касается того, что якобы не продавались игроки, то это бред. На сегодняшний день можно было продать полкоманды игроков, на которых есть большой спрос. Вопрос, хочет их продавать руководство”, – сказал Рафаилов.

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Источник: sportanalytic.com
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