Степаненко: Григорчук очень импонировал мне, как тренер

Полузащитник донецкого “Шахтера” Тарас Степаненко назвал лучших украинских тренеров, с которыми он раньше работал. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

С разговоров, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится ” – сказал Степаненко во время прямого эфира на странице “Шахтера” в інстаграмі.

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