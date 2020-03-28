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Футбол

Тренер сборной Украины: В этот момент гольф потерял значение для Шевченко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тасотті рассказал, где его шеф находится на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шева сейчас на карантине в Лондоне. Даже гольф перестал иметь для него значение в данный момент.

Он сказал мне, что пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме, но сразу же отказался от этой идеи, потому что не хотел рисковать здоровьем “. – сказал Тасотті.

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Источник: sportanalytic.com
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