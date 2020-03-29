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Футбол

Экс-лидер Волыни востребованный в западной Европе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрик Бикфалви

Известный румынский полузащитник Эрик Бикфалви, который известен своими выступлениями в составе луцкой “Волыни”, может продолжить свою карьеру в западной Европе.

Своими выступлениями в России игрок обратил на себя внимание ряды известных клубов, о чем сообщил его агент Даниэль Драгош.

«Эрик хорошо чувствует себя в «Урале». Сейчас мы состоим в переговорах с некоторыми клубами из западной Европы, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и тем, когда все закончится.

У Эрика хорошие отношения с президентом «Урала», поэтому в первую очередь мы рассмотрим предложения от клуба, а только потом все остальные»

Напомним, Эрик Бикфалви играл в составе “Волыни” в период с 2012 по 2015 год, в последнем своем сезоне он забил семнадцать голов. Последние четыре сезона игрок провел в составе “Урала”.

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Тэги: ВолыньУралЭрик Бикфалви
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