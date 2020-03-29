Франков: Сравнение коронавирус с Чернобылем является условным

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков высказался о пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Напрошуване сравнение Чернобыля с нынешней пандемией мне видится достаточно условным – хотя бы из-за несопоставимости числа погибших. На фоне коронавируса в Италии Чернобыль в СССР был милой игрушкой, на которой, правда, и до этого дня пиарятся и подъедают. Может, коронавирус ждет такая же судьба?

Хотя разумную бдительность сохранять нужно, не поспоришь”, – написал Франков.