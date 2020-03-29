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Футбол

Франков: Сравнение коронавирус с Чернобылем является условным

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков высказался о пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Напрошуване сравнение Чернобыля с нынешней пандемией мне видится достаточно условным – хотя бы из-за несопоставимости числа погибших. На фоне коронавируса в Италии Чернобыль в СССР был милой игрушкой, на которой, правда, и до этого дня пиарятся и подъедают. Может, коронавирус ждет такая же судьба?

Хотя разумную бдительность сохранять нужно, не поспоришь”, – написал Франков.

Источник: sportanalytic.com
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