Камавинга летом перейдет в Реал

Мадридский “Реал” определился с заменой своему полузащитнику Каземиро, который летом вероятней всего покинет клуб.

По информации авторитетного испанского издания Marca, новичком “королевского клуба” должен стать молодой талант французского “Ренна” Эдуардо Камавинга. 17-летний полузащитник уже дал предварительное согласие на переход в испанский гранд. Потенциальный трансфер оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Эдуардо Камавинги 25 матчей в чемпионате Франции и один забитый гол. Ранее к нему приписывали интерес “Боруссии” Дортмунд и “Манчестер Юнайтед”.