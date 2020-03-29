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Камавинга летом перейдет в Реал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуардо Камавинга

Мадридский “Реал” определился с заменой своему полузащитнику Каземиро, который летом вероятней всего покинет клуб.

По информации авторитетного испанского издания Marca, новичком “королевского клуба” должен стать молодой талант французского “Ренна” Эдуардо Камавинга. 17-летний полузащитник уже дал предварительное согласие на переход в испанский гранд. Потенциальный трансфер оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Эдуардо Камавинги 25 матчей в чемпионате Франции и один забитый гол. Ранее к нему приписывали интерес “Боруссии” Дортмунд и “Манчестер Юнайтед”.

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Тэги: РеалРеннЭдуардо Камавинга
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