Коутиньо может стать игроком Тоттенхэма

Бразильский полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.

По информации Mundo Deportivo, новым клубом игрока может стать лондонский “Тоттенхэм”, главный тренер которого Жозе Муриньо проявляет интерес к бразильскому игроку. Сообщается, что Коутиньо может перебраться в стан “шпор”, как часть сделки в случае перехода в лагерь сине-гранатовых Тонги Ндомбеле.

Напомним, не так давно Коутиньо уже играл в Англии, где был одним из ключевых исполнителей “Ливерпуля”. Нынешний сезон игрок проводит в составе “Баварии”, где играет на правах аренды.