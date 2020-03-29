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Футбол

Коутиньо может стать игроком Тоттенхэма

Андрей ОгородникНет комментариев
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Коутиньо

Бразильский полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.

По информации Mundo Deportivo, новым клубом игрока может стать лондонский “Тоттенхэм”, главный тренер которого Жозе Муриньо проявляет интерес к бразильскому игроку. Сообщается, что Коутиньо может перебраться в стан “шпор”, как часть сделки в случае перехода в лагерь сине-гранатовых Тонги Ндомбеле.

Напомним, не так давно Коутиньо уже играл в Англии, где был одним из ключевых исполнителей “Ливерпуля”. Нынешний сезон игрок проводит в составе “Баварии”, где играет на правах аренды.

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Тэги: БарселонаКоутиньоТоттенхэм
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