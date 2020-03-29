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Леднев рассказал, как его троллят в Заре

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступает на правах аренды в луганской «Зари», заявил, что партнеры по команде немного шутят ли над.

«В «Заре» говорят: «Сейчас уедешь и будешь в Лиге Европы играть, а мы – в Лиге чемпионов. Я очень рад, что помог команде находиться на втором месте», — приводит слова игрока инстаграм Дмитрия Поворознюка.

Также он добавил, что переход в «Динамо» является большим шагом вперед и у него есть  большое желание играть в столичной команде.

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Тэги: Богдан ЛедневЗаря
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