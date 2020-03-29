Легенда Арсенала может возглавить Манчестер Сити?

Несмотря на заявления главного тренера “Манчсетер Сити” Хосепа Гвардиолы о намерениях остаться в клубе до конца контракта, руководство “горожан” уже сейчас начало изучать варианты возможной замены испанскому специалисту.

Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом для боссов клуба является бывший полузащитник сборной Франции и многолетний лидер лондонского “Арсенала” Патрик Виейра.

Напомним, в составе “канониров” француз провел девять лет своей карьеры, но заканчивал играть он как раз таки в “Манчестер Сити”, где к слову и начинал тренерскую карьеру. Сейчас он не без успеха тренирует французскую “Ниццу”.