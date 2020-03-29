Легендарный турецкий вратарь сдал положительный тест на COVID-19

Коронавирус продолжает “косить” известнейших людей из мира спорта, в том числе и в Турции.

Как уже сообщалось на днях, опасный вирус был обнаружен в одного из самых титулованных тренеров Турции Фатиха Терима, сегодня же стало известно, что коронавирус был обнаружен в легедарного турецкого вратаря в прошлом Рюшту Речбера. Сейчас 46-летний экс-футболист находится в изоляции.

Напомним, Рюшту Речбер является рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную Турции, в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионата мира 2002, и бронзовым призером ЕВРО 2008.