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Футбол

Легендарный турецкий вратарь сдал положительный тест на COVID-19

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рюшту Речбер

Коронавирус продолжает “косить” известнейших людей из мира спорта, в том числе и в Турции.

Как уже сообщалось на днях, опасный вирус был обнаружен в одного из самых титулованных тренеров Турции Фатиха Терима, сегодня же стало известно, что коронавирус был обнаружен в легедарного турецкого вратаря в прошлом Рюшту Речбера. Сейчас 46-летний экс-футболист находится в изоляции.

Напомним, Рюшту Речбер является рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную Турции, в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионата мира 2002, и бронзовым призером ЕВРО 2008.

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Тэги: коронавирусРюшту РечберТурция
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