Легионер “Динамо” бегает по Киеву во время карантина (ФОТО)

ГлавнаяФутболЛегионер “Динамо” бегает по Киеву во время карантина (ФОТО)ФутболЛегионер “Динамо” бегает по Киеву во время карантина (ФОТО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Мар. 29, 2020 в 12:500Share10 Нападающий “Динамо” Ибрагим Каргбо поддерживает форму во время карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua В своем інстаграмі форвард показал сколько километров он намотал на утренней тренировке. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × 1 = Вам может понравиться Футбол Франков: Сравнение коронавирус с Чернобылем является условным29.03.20204Читать большеФутбол Легионер “Динамо”: Перенос Евро – это хорошая новость для меня29.03.20204Читать большеФутбол Шевченко: Я заперт в доме уже десять дней29.03.202018Читать большеФутбол Вацко заговорил о возвращении на каналы “Футбол 1/2/3”29.03.20208Читать большеФутбол Президент УПЛ: Мои идеи не работают в Украине28.03.20208Читать большеФутбол Защитника “Динамо” сватают в “Марсель”28.03.20209Читать большеФутбол Степаненко: Григорчук очень импонировал мне, как тренер28.03.20206Читать большеФутбол Милевский: Принимаем таблетки и ждем, когда это все кончится28.03.202018Читать большеФутбол Ассистент Шевченко назвал имена потенциальных новичков сборной Украины28.03.20206Читать большеФутбол Рафаилов: Уйти из “Зари” – это моя инициатива28.03.20206Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтепаненко отказывается уходить из “Шахтера”28.03.2020ТеннисЯстремская встретится с экс-первой ракеткой мира13.08.2019БоксВ автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер17.03.2020ТеннисЯстремская – Флипкенс. Обзор матча25.02.2020ТеннисСвитолина – Говорцова. Обзор матча06.03.2020ТеннисСтаховский: Я не смотрю бои Ломаченко, Усика и Гвоздика20.03.2020ТеннисСвитолина – Фернандес. Обзор матча07.03.2020БоксУсик отказался сдать финальный бой чемпионата мира23.03.2020БоксЛомаченко призвал рисовать кресты на дверях29.03.2020АвтоспортЧетыре команды помогут в борьбе с коронавирусом19.03.2020