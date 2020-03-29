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Футбол

Легионер “Динамо” бегает по Киеву во время карантина (ФОТО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Динамо” Ибрагим Каргбо поддерживает форму во время карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

В своем інстаграмі форвард показал сколько километров он намотал на утренней тренировке.

Легіонер "Динамо" бігає по Києву під час карантину (ФОТО)

Легіонер "Динамо" бігає по Києву під час карантину (ФОТО)

Источник: sportanalytic.com
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