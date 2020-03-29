Легионер “Динамо”: Перенос Евро – это хорошая новость для меня

Датский хавбек “Динамо” Миккель Дуеллунд высказался о переносе чемпионата Европы на следующий год. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Чемпионат Европы всегда будет в моем поле зрения. Если бы турнир был сыгран в 2020 году, то у меня не было бы шансов попасть в команду. Но при всей сложности ситуации вокруг коронавирус, перенос чемпионата Европы – это хорошая новость для меня”, – сказал Дуелунд в интервью датской прессе.

Добавим, полузащитник киевлян лишь недавно восстановился после тяжелой травмы, из-за которой пропустил большую часть первой половины сезона.