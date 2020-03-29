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Футбол

Мудрик: Хочу играть только в Шахтере

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик сообщил, что хотел б выступать только в составе «Горняков».

По словам игрока, у него одна цель – выходить на тренировку и не кому-то доказывать, а себе, улучшать себя и отдаваться на тренировках.

«Всему свое время, я по этому поводу не переживаю. Я хочу играть только в «Шахтере», а там уже будет видно», – приводит слова игрока инстаграм Дмитрия Поворознюка.

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Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний украинский футболист ни разу не сыграл в основе «Шахтера».

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Тэги: Михаил МудрикШахтер
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