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Шевченко: Я заперт в доме уже десять дней

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал итальянцев в их борьбе с коронавирусом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня все хорошо, я живу за городом ( в Лондоне – прим) и заперт в доме в течение почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

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Я прожил момент, очень похожий на этот (речь об аварии на Чернобыльской АЭС – прим.). Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупой поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой.

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Желаю здоровья всем итальянцам, я всегда рядом с вами. Мы должны жить с надеждой, что все станет лучше. Мы все вместе выберемся из этого”, – сказал Шевченко.

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Источник: sportanalytic.com
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