Талант Динамо отличился благородным поступком

Пока большинство спекулянтов наживаются на эпидемии коронавируса в Украине, продавая втридорога маски и антисептики, юный форвард киевского “Динамо” Евгений Рязанцев продемонстрировал, что человечность в наше время все ещё существует.

По информации телеграм-канала “Шах и Шах”, на днях юный форвард за свой счет приобрел триста медицинских масок, который он раздал прохожим на Севастопольской площади.

Напомним, Евгений Рязанцев считается одним из главных талантов академии “Динамо”, в прошлом году он становился лучшим игроком престижного, юношеского турнира в Италии, обратив на себя внимание “Торино” и “Фиорентины”.