Барселона объявила о снижении зарплат игрокам до 70% от оклада

Пандемия коронавируса помимо сильного удара по экономике стран Европы, нанесла серьезного ущерба и лучшим футбольным клубам планеты.

Как сообщает официальный сайт каталонской “Барселоны”, руководство клуба сумело убедить игроков всех спортивных команд пойти на снижение заработной платы. В случае с футбольным клубом снижение составит более 70% от сумм прописанных в контракте.

Также стало известно, что игроки “Барселоны” согласились сделать взносы из личных средств, что позволит погасить задолженность перед неспортивным персоналом каталонского клуба.