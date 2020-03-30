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Футбол

Барселона объявила о снижении зарплат игрокам до 70% от оклада

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пандемия коронавируса помимо сильного удара по экономике стран Европы, нанесла серьезного ущерба и лучшим футбольным клубам планеты.

Как сообщает официальный сайт каталонской “Барселоны”, руководство клуба сумело убедить игроков всех спортивных команд пойти на снижение заработной платы. В случае с футбольным клубом снижение составит более 70% от сумм прописанных в контракте.

Также стало известно, что игроки “Барселоны” согласились сделать взносы из личных средств, что позволит погасить задолженность перед неспортивным персоналом каталонского клуба.

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Тэги: Барселона
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