Фатих Терим выписался с больницы после коронавируса

Лучший тренер в истории турецкого футбола Фатих Терим излечился от коронавируса, который был обнаружен в наставника “Галатсарая” неделю назад.

Как сообщает турецкая пресса, сегодня Фатих Терим выписался с больницы, после семи дней лечения. Ближайшие две недели тренер обязан провести на карантине в изоляции.

Напомним, во главе турецкого “Галатасарая” Фатих Терим восемь раз становился чемпионом Турции, а также выигрывал Кубок УЕФА. Также тренер неоднократно работал во главе национальной сборной Турции.