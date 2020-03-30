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Футбол

Фатих Терим выписался с больницы после коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Фатих Терим

Лучший тренер в истории турецкого футбола Фатих Терим излечился от коронавируса, который был обнаружен в наставника “Галатсарая” неделю назад.

Как сообщает турецкая пресса, сегодня Фатих Терим выписался с больницы, после семи дней лечения. Ближайшие две недели тренер обязан провести на карантине в изоляции.

Напомним, во главе турецкого “Галатасарая” Фатих Терим восемь раз становился чемпионом Турции, а также выигрывал Кубок УЕФА. Также тренер неоднократно работал во главе национальной сборной Турции.

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Тэги: ГалатасарайкоронавирусФатих Терим
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