Клуб из Азии обещает “золотые горы” экс-бомбардиру “Динамо”

Нападающий бельгийского “Антврепена” Дьємерсі Мбокани летом может сменить клубную прописку. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным местных СМИ, узбекский “Пахтакор” готов снова попробовать подписать 34-летнего конголезца, предлагая ему очень выгодный контракт.

В июне в Мбокани завершается соглашение с “Антверпеном”, поэтому перейти в “Пахтакор” он сможет совершенно бесплатно.

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Добавим, в текущем сезоне Мбо забил 24 гола в 36 матчах за “Антверпен”.