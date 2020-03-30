Коноплянка назвал следующую задачу сборной

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что новой задачей национальной команды на Евро-2021 буде выход из группы.

По его словам, команда извлекла необходимые уроки и сможет прийти к поставленным целям.

«Следующая задача – выйти из группы. Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет.

Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала – выйти из группы. Если добьемся этого – будем ставить следующую цель», – приводит слова Коноплянки официальный сайт УЕФА.