Леднєв: У “Зари” говорят, что возвращение в “Динамо” – это шаг назад

Украинский полузащитник Богдан Леднєв говорит, что в “Заре” ему советуют не возвращаться в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

21-летний хавбек признался в соцсети, что главным аргументом является место луганского клуба в Лиге чемпионов, а киевлян – в Лиге Европы. По крайней мере, на данный момент.

Вместе с тем, сам Леднєв мотивирован вернуться летом в “Динамо” и стать там игроком основы.

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