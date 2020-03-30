Легионер “Карпат”: Каждый день мы учимся и добавляем.

Форвард “Карпат” Матар Діайє рассказал о работе с наставником “львов” Романом Санжаром. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Стиль работы нашего тренерского штаба, на мой взгляд, довольно качественный и современный. Санжар исповедует философию, которая близка для меня как футболиста. Мы уделяем много внимания обучению, детально изучаем теорию, просматриваем видеозаписи. Каждый день мы учимся и добавляем.

Кроме того, мы часто общаемся с тренером и он подсказывает мне, каким образом я могу улучшить свой уровень и становиться сильнее”, сказал Матар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вацко: На экс-легионера “Карпат” завели уголовное дело.

Напомним, Матар выступает за “Карпаты” на правах аренды. Контракт африканского нападающего принадлежит донецкому “Олимпику”.