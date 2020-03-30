Милан нацелился на аргентинского таланта Расинга

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна намерен усилить линию полузащиты своего клуба.

Как сообщает Corriere della Sera, одним из приоритетных вариантов для “россонери” является 22-летний полузащитник аргентинского “Расинга” Федерико Сарачо, “Милан” уже пытался оформить переход полузащитника зимой, но без особого успеха. К слову, клаусула игрока составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Федерико Сарачо провел в чемпионате Аргентины 19 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Нынешний сезон уже четвертый для игрока в составе “Расинга”.