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Футбол

Милан нацелился на аргентинского таланта Расинга

Андрей ОгородникНет комментариев
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Федерико Сарачо

Итальянский “Милан” во время летнего трансферного окна намерен усилить линию полузащиты своего клуба.

Как сообщает Corriere della Sera, одним из приоритетных вариантов для “россонери” является 22-летний полузащитник аргентинского “Расинга” Федерико Сарачо, “Милан” уже пытался оформить переход полузащитника зимой, но без особого успеха. К слову, клаусула игрока составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Федерико Сарачо провел в чемпионате Аргентины 19 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Нынешний сезон уже четвертый для игрока в составе “Расинга”.

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Тэги: МиланРасингФедерико Сарачо
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