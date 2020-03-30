Семикратный чемпион Словакии объявил о ликвидации клуба

Словацкий клуб «Жилина» объявил о расформировании из-за отсутствия финансов на существование. Ликвидация команды начнется с 1 апреля.

В заявлении клуба сказано, что стратегия финансирования полностью базируется на доходах от продажи футболистов и на этот год клуб не получит средств.

«Сегодня более чем вероятно, что доходы от летних трансферов будут очень близки к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать», – говорится в заявлении.

Напомним, «Жилина» является семикратным чемпионом Словакии и одой из самых титулованных команд государства.