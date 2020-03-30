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“Спартак” не смог подписать украинца, лидер “Карпат” покинет клуб

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Нападающий “Чайки” Сергей Шевчук рассказал, что после молодежного Евро-2009 года он заинтересовал несколько клубов из Европы.

“Не знаю, насколько это правда, но мне говорили, что после Евро-2009 мной интересовались “Лилль” и “Валенсия”. А еще перед этим якобы “Эспаньол” проявлял также интерес, опять же я могу только догадываться об этом.

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Единственный вариант который могу утвердительно говорить – московский “Спартак”. Скауты москвичей меня заметили на турнире Банникова и пригласили на медосмотр”, – вспоминает Шевчук.

***
Хавбек “Карпат” Егор Назарина покинет львовский клуб по завершении текущего сезона.

22-летний полузащитник, выступающий за “львов” на правах аренды вернется в бельгийский “Антверпен”.

Добавим, в текущем сезоне Назарина сыграл за “Карпаты” 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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"Спартак" не зміг підписати українця, лідер "Карпат" покине клуб

***
Нападающий бельгийского “Антврепена” Дьємерсі Мбокани летом может сменить клубную прописку.

По данным местных СМИ, узбекский “Пахтакор” готов снова попробовать подписать 34-летнего конголезца, предлагая ему очень выгодный контракт.

В июне в Мбокани завершается соглашение с “Антверпеном”, поэтому перейти в “Пахтакор” он сможет совершенно бесплатно.

Добавим, в текущем сезоне Мбо забил 24 гола в 36 матчах за “Антверпен”.

"Спартак" не зміг підписати українця, лідер "Карпат" покине клуб

Источник: sportanalytic.com
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