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Футбол

Станислав Органов – в.о. генерального директора луганской Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Заря

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник назвал имя сменщика Сергея Рафаилова, который покинул клуб на прошлой неделе.

По словам наставника луганчан, должность генерального директора клуба занял его бывший заместитель:

Станислав Органов будет выполнять его обязанности. Это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда он снова восстановится. А потом президент клуба будет принимать решение.

Напомним, ранее сообщалось, что новым генеральным директором “Зари” может стать бывший президент УПЛ Владимир Генинсон. Рафаилов покинул луганский клуб после 12 лет работы.

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Тэги: Виктор СкрипникЗаряСтанислав Органов
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