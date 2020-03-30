Станислав Органов – в.о. генерального директора луганской Зари

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник назвал имя сменщика Сергея Рафаилова, который покинул клуб на прошлой неделе.

По словам наставника луганчан, должность генерального директора клуба занял его бывший заместитель:

Станислав Органов будет выполнять его обязанности. Это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда он снова восстановится. А потом президент клуба будет принимать решение.

Напомним, ранее сообщалось, что новым генеральным директором “Зари” может стать бывший президент УПЛ Владимир Генинсон. Рафаилов покинул луганский клуб после 12 лет работы.