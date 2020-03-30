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Футбол

Ювентус нацелился на Хакими

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ашраф Хакими

Лучшая команда Италии последних лет туринский “Ювентус” в поисках усиления линии защиты может пополнить свои ряды молодым талантом мадридского “Реала” Ашрафом Хакими, который выступая на правах аренды за дортмундскую “Боруссию” сумел здорово себя проявить.

Как сообщает Goal.com, представители “Старой Синьоры” уже контактировали с руководством мадридского “Реала” по поводу трансфера 21-летнего марокканского таланта. Проявляет интерес к игроку и дортмундская “Боруссия”, но “королевский клуб” уже отверг предложение по продлению аренды игрока.

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Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ашрафа Хакими 37 матчей за “Боруссию” во всех турнирах, семь забитых голов и десять результативных передач.

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Тэги: Ашраф Хакими
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