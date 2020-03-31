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Футбол

Барселона выставила ценник на Умтити

Андрей ОгородникНет комментариев
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Самуель Умтити

Каталонская “Барселона” в новом сезоне не рассчитывает на защитника сборной Франции Самуэля Умтити.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, руководство каталонского гранда выставить французского футболиста на трансфер. Клуб отпустит игрока за 50 миллионов евро, которые “Барселона” намерена потратить на приобретение усиления в центр обороны.

Сообщается, что главными претендентами на Самуэля Умтити являются лондонский “Челси” и парижский “ПСЖ”. Сделка может состоятся следующим летом.

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Тэги: БарселонаСамуель УмтитиЧелси
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