МЮ начал переговоры по переходу Санчо

Английский “Манчестер Юнайтед” в ближайшее время может заполучить в свои ряды одного из самых перспективных вингеров мира Джейдона Санчо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители “Манчестер Юнайтед” на днях контактировали с агентами вингера дортмундской “Боруссии”. Сам игрок не против возвращения в Англию, но стоит отметить, что договорится с “желто-черными” “МЮ” будет очень непросто, немецкий гранд оценивает свою звездочку в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в 23 матчах чемпионата Германии на счету Джейдона Санчо 14 голов и 15 результативных передач.