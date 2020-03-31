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МЮ начал переговоры по переходу Санчо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Английский “Манчестер Юнайтед” в ближайшее время может заполучить в свои ряды одного из самых перспективных вингеров мира Джейдона Санчо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители “Манчестер Юнайтед” на днях контактировали с агентами вингера дортмундской “Боруссии”. Сам игрок не против возвращения в Англию, но стоит отметить, что договорится с “желто-черными” “МЮ” будет очень непросто, немецкий гранд оценивает свою звездочку в 110 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне в 23 матчах чемпионата Германии на счету Джейдона Санчо 14 голов и 15 результативных передач.

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