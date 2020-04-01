Давид Алаба может перейти в Реал

Вероятный уход из команды Марсело заставляет руководство мадридского “Реала” задуматься о возможном сменщике своему защитнику.

По информации Le10sport, приоритетным вариантом для “королевского клуба” является защитник сборной Австрии и мюнхенской “Баварии” Давид Алаба. Контракт 27-летнего защитника с немецким грандом заканчивается летом 2021 года и он уже известил боссов клуба о нежелании продлевать контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что Алабой интересовалась каталонская “Барселона”, но игрок ответил отказом на предложение сине-гранатовых.