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Давид Алаба может перейти в Реал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Давид Алаба

Вероятный уход из команды Марсело заставляет руководство мадридского “Реала” задуматься о возможном сменщике своему защитнику.

По информации Le10sport, приоритетным вариантом для “королевского клуба” является защитник сборной Австрии и мюнхенской “Баварии” Давид Алаба. Контракт 27-летнего защитника с немецким грандом заканчивается летом 2021 года и он уже известил боссов клуба о нежелании продлевать контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что Алабой интересовалась каталонская “Барселона”, но игрок ответил отказом на предложение сине-гранатовых.

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Тэги: БаварияДавид АлабаРеал
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