Иностранец “Динамо” сравнил Хацкевича и Михайличенко

“Динамовец” Томаш Кендзера – про бывшего и нынешнего тренера команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я бы не хотел выносить сор из избы, ведь нахожусь внутри команды. У меня есть свои мысли по поводу плохих результатов, но моя задача играть и выполнять инструкции наставника. Стараюсь просто лучше готовиться к матчам.

После ухода Александра Хацкевича методы подготовки действительно изменились. Все работают по-разному, у каждого свое видение. За мою карьеру в “Лехе” и “Динамо” у меня было несколько тренеров, поэтому я старался приспосабливаться к каждому из них. Есть матчи, в которых мы играем хорошо, а есть те, в которых мы могли бы играть лучше. В результате нет стабильности и мы теряем очки там, где не должны этого делать.

Михайличенко – представитель старой школы? Не знаю, как выглядела старая школа, ведь я еще относительно молодой. Могу сказать только то, что на собрании мы гораздо больше работали без мяча, чем при предыдущем тренере”, – объясняет Кендзера.

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