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Футбол

Кадар сделал правильный выбор, – защитник “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Томаш Кендзера рассказал об экс-одноклубника Тамаша Кадара. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На первых порах Кадар во многом мне помог. Когда я только присоединился к команде, большинство игроков не понимало английский. Поэтому до сих пор поддерживаю связь с Тамашем.

Он недавно уехал в Китай. Там был эпицентр коронавирус, но теперь ситуация стабилизировалась. Думаю, он сделал правильный выбор. Зимой его отправили в дубль, поэтому ему нужно было сменить обстановку. Думаю, Кадар ни о чем не жалеет”, – сказал Кендзера.

Источник: sportanalytic.com
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