Кендзера: Зимой мог перейти в более сильный чемпионат

Левый защитник “Динамо” Томаш Кендзера заговорил о своем трансфере. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я читал, что “Динамо” хочет избавиться от легионеров, но никто из клуба не говорил со мной относительно этого. Если бы у кого-то были такие планы, то мне разрешили бы уйти в другую команду зимой. Был большой интерес от клуба из более сильной лиги, но “Динамо” не продало меня, клубы не договорились. Я предпочту не говорить, из какой лиги был этот клуб. Вопрос может снова подняться летом, тогда все и откроется.

Если кто-то выдумывает истории, я ничего не могу поделать. Но почему я тогда в шести весенних матчах выходил в основном составе? Иногда так бывает: кто-то опубликует какую-то информацию, в которой сам не уверен, неизвестно откуда он ее взял, но начинаются разговоры об этом.

Каждый футболист хотел бы сыграть в лучшей лиге мира, а для меня это АПЛ. Посмотрим, что будет со временем”, – сказал 25-летний поляк.