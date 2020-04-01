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Футбол

Милевский вошел в символическую сборную 2 тура чемпионата Белоруссии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Милевский

Экс-звезда киевского “Динамо” Артем Милевский вошел в число лучших игроков второго тура чемпионата Белоруссии.

Благодаря голу в ворота “Слуцка” “Динамо-Брест” сумел одержать минимальную победу, а украинский форвард стал героем встречи. Для Милевского это первый гол в сезоне и первое попадание в символическую сборную тура.

Стоить отметить, что помимо Милевского, в символическую сборную тура попали также украинец Александр Васильев, который отличился во втором туре кряду, а также много поигравший в чемпионате Украины Гегам Кадимян.

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Тэги: Александр ВасильевАртем МилевскийЧемпионат Беларуси
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