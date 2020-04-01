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ПСЖ включается в борьбу за Хакими

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ашраф Хакими

Молодой талант мадридского “Реала” Ашраф Хакими, который блестяще проявил себя выступая в составе дортмундской “Боруссии” на правах аренды, летом станет одним из самых востребованных игроков на рынке трансферов.

Как сообщает Calciomercato, большой интерес к 21-летнему марокканскому защитнику проявляет французский “ПСЖ”, который в его лице видит замену Томасу Менье, который ранее согласовал контракт с дортмундской “Боруссией”.

Напомним, ранее сообщалось, что серьезные планы на Ашрафа Хакими имеет туринский “Ювентус”, не исключает варианта продления контракта с игроком и мадридский “Реал”.

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Тэги: Ашраф ХакимиПСЖРеал
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