ПСЖ включается в борьбу за Хакими

Молодой талант мадридского “Реала” Ашраф Хакими, который блестяще проявил себя выступая в составе дортмундской “Боруссии” на правах аренды, летом станет одним из самых востребованных игроков на рынке трансферов.

Как сообщает Calciomercato, большой интерес к 21-летнему марокканскому защитнику проявляет французский “ПСЖ”, который в его лице видит замену Томасу Менье, который ранее согласовал контракт с дортмундской “Боруссией”.

Напомним, ранее сообщалось, что серьезные планы на Ашрафа Хакими имеет туринский “Ювентус”, не исключает варианта продления контракта с игроком и мадридский “Реал”.