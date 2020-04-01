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Футбол

Стало известно за сколько Матч ТВ купил права на трансляцию чемпионата Белоруссии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чемпионат Беларуси

Чемпионат Белоруссии по футболу продолжает оставаться единственным футбольным турниром, где продолжают проводится матчи.

Из-за пандемии коронавируса, Высшая лига впервые сумела продать свои права на трансляцию матчей. Как уже сообщалось ранее, права были приобретены российским спортивным каналом Матч ТВ.

По информации Betting Insider, за права на показ матчей российский канал заплатил 210 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что права на показ матчей чемпионата Белоруссии приобрели также спортивные каналы Украины, Израиля, Индии и Сербии.  

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Тэги: коронавирусМатч ТВЧемпионат Беларуси
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