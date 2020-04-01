Талант Металлист 1925 назвал причины, из-за которых не сумел остаться в известном немецком клуба

Летний новичок харьковского “Металлист 1925” Владислав Дмитренко обвинил украинское законодательство в том, что оно помешало ему остаться в чемпионате Германии.

В совсем юном возрасте воспитанник “Волыни” имел возможность стать игроком известной мёнхенгладбахской “Боруссии”, но из-за документов был вынужден в итоге вернуться в Украину.

«В Германию я попал благодаря своим агентам, а началась вся история еще в семнадцать лет. Я понимал, что гораздо легче будет сыграть с раннего возраста и закрепиться там. Сначала я попал в менхенгладбахскую «Боруссию» U-19. Честно говоря, за неделю, которую там успел пробыть, понял, что сильнее других. Даже сами ребята мне это говорили.

Помешало украинское законодательство, запрещающее трансфер несовершеннолетним игрокам. И «Боруссия» особенно инициативы не проявляла, а «Виктория» Кельн предложила конкретные условия. Все получалось в команде, мы даже вышли в молодежную бундеслигу, то есть повысились в классе.

Не доиграл чемпионат до конца, ведь у меня заканчивалась виза и нужно было ехать в Украину. Более того, я был одним из немногих футболистов, с кем основная команда подписала контракт – на тот момент они вышли из четвертого в третий немецкий дивизион.

Но из-за проблем с документами, которые постоянно наш и немецкий бюрократические аппараты оттягивали, я остался ни с чем. То есть мы просто не успели решить проблемы с документами. Мне также было сложно поверить в то, что даже вторая строчка в рейтинге бомбардиров мне не помогла, к сожалению», – сказал Дмитренко.

Отметим, что по возвращению в Украину игрок пока не впечатляет своей игрой, в первой половине сезона он провел в составе харьковского “Металлист 1925” лишь три поединка.